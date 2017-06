Analyse d’Yves Mont-Rouge. 7ème circonscription : Avantage Thierry Robert

7ème CIRCONSCRIPTION

(Les cantons des Avirons, de l’Etang-Salé, Saint-Leu 1, Saint-Leu 2, Saint-Louis 1, Saint-Paul 4, Saint-Paul 5 et Trois-Bassins)

Avantage Thierry Robert

Dix candidats en 2012, douze en 2017. Dans cette circonscription, la droite est divisée. En effet, ils seront deux sur la ligne de départ : Fabrice Marouvin, investi par la plateforme « LR-UDI-Objectif Réunion » et Sandra Sinimalé, investie par « LR ». La fille de Joseph Sinimalé, maire de Saint-Paul, a maintenu sa candidature en dépit de l’appel à l’union lancé par Didier Robert, patron de la plateforme. Thierry Robert, député sortant (LPA), qui n’a pas reçu l’investiture de « la République en Marche » profitera sans conteste de cette division de la droite. Le maire de Saint-Leu qui bénéficiera également des voix de la majorité des électeurs des Avirons devrait facilement devancer ses concurrents de droite ainsi qu’Emmanuel Séraphin (PLR), le poulain d’Huguette Bello. D’autant que Joseph Sinimalé à Saint-Paul est loin d’être fâché avec son collègue de Saint-Leu.

Le Front national représenté par Michèle Graja et la « France insoumise » portée par Perceval Gaillard, ne vont pas « faire péter » les urnes dans cette circonscription. Pour rappel, Jean-Claude Otto-Bruc, représentant le FN dans la 7ème en 2012, avait réalisé 2,89% des suffrages alors que Marine Le Pen venait de totaliser plus de 10% des voix un mois auparavant. Les élections se suivent mais ne se ressemblent pas. Et Thierry Robert, bien que parfois agaçant par ses comportements et ses propos « gros doigt » reste un jeune maire, un « gars la kour » très apprécié du « petit peuple » et de la classe moyenne à Saint-Leu où il a toujours été plébiscité ainsi qu’un député dynamique et bosseur dans la circonscription.

Les 12 candidats

– Thierry Robert (LPA)

– Fabrice Marouvin (Plateforme de la droite)

– Emmanuel Séraphin (Pour La Réunion)

– Sandra Sinimalé (Les Républicains)

– Jonathan Rivière (LVR)

– Laurent Jourdanne (UPR)

– Perceval Gaillard (France Insoumise)

– Jean-François Nativel (Sans étiquette)

– Julietta Ichiza-Imaho (Pacte)

– Michèle Graja (FN)

– Denis Favre (Sans étiquette)

– Eric Marcely (Ecologiste)