perdue minette secteur fleurimont

bonjour

j’ai perdu ma minette elle s’appelle Ita a un peu pres 8mois,pas encore esteriliser ni identifie,j’habite a fleurimont entre Cratere pizza et Renato,sa fais deja 5 jours,je dois partir en métropole dans 2 jours et j’ai peur que si elle reviens quand je suis pas la,elle repartira,en effet quelqu’un va habiter chez moi pour s’occuper d’elle et garder la case..si quelqu’un la vue je vous remercierais…

j’arrive pas charger la photo,elle est beige clair,a la queue casser coleur plus fonce,petit collier noir,yeux bleus quelques taches beiges et blaches, poil mi long,,,elle réponds quand on l’appele Ita,pas tres grande elle dois passer 4-5kg….merci d’avance

Ville 97460 Saint Paul Numéro de téléphone 0692144870

Envoyer un email