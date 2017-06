VIDÉO/ Terminé, les dossiers médicaux papier, le tout numérique débarque chez les professionnels de santé !

Le développement du numérique et de la digitalisation touche tous les secteurs d’activité et notamment celui de la santé. Digitaliser nécessite un socle réseau fiable, performant et sécurisé.

Ce vendredi 2 juin 2017, Laurent BIEN, Administrateur du GCS TESIS et Pierre CLEMENT, Directeur Entreprises Orange, ont signé la convention de partenariat pour la construction du futur réseau e-santé de la Réunion et de Mayotte en présence de Denis LERAT, Directeur des Systèmes d’Informations de l’ARS OI et Mireille HELOU, Directrice Orange Réunion Mayotte.

Imaginé par les adhérents du GCS TESIS, construit et maintenu par Orange pour les 5 prochaines années, le Réseau Régional Santé Social (R2S) permettra de connecter tous les acteurs de santé de la Réunion et de Mayotte. Il s’agit d’un réseau d’interconnexions pour relier les différents établissements adhérents du GCS TESIS au Datacenter du GCS TESIS. L’objectif est de permettre aux professionnels de santé de communiquer sur un réseau fermé, sécurisé et performant, assurant la confidentialité des données personnelles du patient.

Le GCS TESIS a retenu la solution BVPN d’Orange (Business Virtual Private Network). Cette solution permet à chaque adhérent du groupement, à son rythme, d’adapter les outils, à ses besoins et à ses usages spécifiques tout en restant sur un socle commun. Ainsi, tous bénéficient d’un environnement fiable et sécurisé, de la même disponibilité du réseau et des futures évolutions de la solution. Orange bénéficie d’un réseau maitrisé de bout en bout, tant sur la question de la sécurisation, que de la performance et de l’exploitation. En outre la solution Orange est la seule solution, à la Réunion certifiée, par l’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI).

Orange est fière de co-construire avec les équipes du GCS TESIS, un des plus grands réseaux d’interconnexion de la Réunion. Avec une équipe locale composée de plus de 30 techniciens, d’un responsable service client dédié et un chef de projet confirmé, Orange mise sur la proximité et l’expertise locale. Pour cela l’entreprise forme chaque année ses équipes auprès des experts du Groupe pour pouvoir offrir à ses clients le meilleur des réseaux et les solutions numériques les plus innovantes pour les accompagner dans leur projet de digitalisation.