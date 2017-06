Thierry Robert répond à Patrick Malet « On m’accuse mais on passe sous silence les affichages sauvages des autres candidats »

Accusé d’affichage sauvage sur le territoire de la Ville de Saint-Louis, Thierry Robert répond vertement à Patrick Malet, par le biais de Bruno Domen, son directeur de campagne.



« Le Maire de Saint-Louis vient de déplorer très légitimement dans un communiqué de presse une vague d’affichage sauvage ayant dégradé la nuit dernière les équipements, mobiliers et panneaux de signalisation de la Commune de Saint-Louis.

Nous tenons à assurer à Monsieur le Maire de Saint-Louis, Patrick Malet, que cet acte malveillant ne relève absolument pas de nos équipes de terrain. Nous déplorons bien au contraire que nos affiches distribuées à la population lors des réunions et opérations publiques, aient ainsi pu être utilisées pour porter préjudice à la candidature de Monsieur Thierry Robert et à celle de sa suppléante et dégrader de manière éhontée les équipements publics de la Ville de Saint-Louis.

Au LPA, nos équipes sont bien informées des règles d’affichage en vigueur dans le cadre de la propagande électorale et nous apposons toujours nos affiches de campagne sur les panneaux prévus à cet effet.