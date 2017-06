Elle reçoit son salaire en pièces de 10 et 20 centimes !

Mauvaise expérience, pour cette jeune femme. Elle obtient un petit boulot de 4 jours dans un restaurant de l’ouest, mais les 3 h effectués le jeudi matin ne se déroulent pas très bien. « Je n’aimais pas la façon dont ils me traitaient, j’ai préféré arrêter là. On doit travailler avec motivation et envie et ne pas s’en rendre malade… » nous dit-elle.

Aujourd’hui, la jeune femme se rend donc dans l’établissement pour récupérer son salaire, soit 24 euros 50 et là, c’est la stupéfaction. « On m’a payé en pièces de 10 et 20 centimes ! Et encore il n’y pas le compte ! J’ai reçu 21 euros 10, tant pis pour les 3 euros, mais je suis humaine tout de même, je mérite le respect. C’est abusé et irrespectueux, ils m’ont vraiment pris pour une idiote« , nous dit l’auditrice stupéfaite de cette mésaventure.