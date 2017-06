Maureen, une adolescente de 15 ans se tue en sautant du pont de Saint Joseph

Le drame hier à saint Joseph : une adolescente de 15 ans a tenté de se suicider en se jetant du haut du pont de la Rivière des Remparts. Récupérée en contrebas par les secours, l’adolescente était vivante mais polytraumatisée au moment de son transfert au CHU de Terre Sainte. Une scène qui a beaucoup choqué les riverains

Et la jeune victime a été transportée inconsciente au chu de terre sainte. Son état de santé était préoccupant. On apprend qu’elle est décédée aujourd’hui. La victime se prénomme Maureen et habitait Jean Petit, à Saint Joseph.