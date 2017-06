Air Austral élue « Meilleure Compagnie Aérienne » aux Victoires du Tourisme

Air Austral a reçu le prix de la « Meilleure Compagnie Aérienne » lors de la cérémonie des Victoires du Tourisme qui s’est tenue hier soir à l’hôtel Intercontinental Paris Le Grand. Organisée par le Quotidien du Tourisme, cette troisième édition a primé les meilleures entreprises du secteur du tourisme à travers neuf « Victoires du Tourisme ».

Cette année encore, la compagnie aérienne réunionnaise a été plébiscitée par les agents de voyages et lecteurs du Quotidien du Tourisme devant des compagnies aussi prestigieuses qu’Air France et Emirates. Les votants ont récompensé Air Austral pour sa capacité de réactivité et son sens de l’innovation.

Marie-Joseph Malé, Président Directeur Général d’Air Austral a déclaré : « Nous sommes très heureux de recevoir cette récompense pour la deuxième année consécutive. Ce trophée symbolise la confiance qui s’est instaurée entre nos équipes et les professionnels du tourisme. Nous nous investissons constamment pour offrir un accueil et des produits exemplaires à nos clients et partenaires. Cette deuxième Victoire du Tourisme reflète la relation privilégiée que nous maintenons avec nos collaborateurs qui contribuent à notre succès. »